Borse europee viste in rialzo con minerari e petroliferi

LONDRA, 4 marzo (Reuters) - Le borse europee sono impostate per aprire in rialzo, facendo eco ai modesti realizzi messi a segno da Wall Street. In particolare i rincari delle materie prime dovrebbero sostenere i titoli petroliferi e minerari.

“Le materie prime stanno toccando prezzi da record, con il petrolio che scambia a 104 dollari al barile e l‘oro vicino ai massimi. Questo fa assolutamente bene a società come Bp e Bhp. Ci aspettiamo che aprano in rialzo oggi”, dice un analista in una nota.

Per l‘avvio, i bookmaker vedono il Ftse100 .FTSE in crescita di 20-25 punti, il Dax .GDAXI di 8-11 punti e il Cac 40 .FCHI di 10 punti.

Per quanto riguarda gli appuntamenti societari, gli occhi sono puntati sui risultati della svizzera Adecco ADEN.VX, maggior società mondiale di lavoro interinale, e della francese Vallourec (VLLP.PA), azienda produttrice di tubi d‘acciaio. In Gran Bretagna il calendario include anche i risultati di Schroeders (SDR.L), società di asset management, e dell‘assicuratore auto Admiral ADM.L.