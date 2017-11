BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo prima di dati occupati Usa

indici chiusura

alle 9,30 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 4.335,77 +0,05 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.489,37 +0,30 1.483,47

DJ Stoxx banche .SX7P 419,48 +0,49 510,33

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 448,93 +0,48 411,61

DJ stoxx tech .SX8P 296,53 +0,04 307,69 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 4 gennaio (Reuters) - Dopo una serie di due sedute in rosso le piazze finanziarie europee sono orientate in positivo, in attesa dei dati sugli occupati Usa a dicembre.

Il balzo dei titoli energetici e minerari, galvanizzati dall‘impennata delle quotazioni di materie prime e greggio, compensa la flessione del comparto auto.

Gli investitori mantengono tuttavia un approccio cauto in attesa di conoscere i dati sugli occupati statunitensi non agricoli a dicembre, che potrebbero offrire indicazioni sull‘outlook della maggiore economia mondiale.

Intorno alle 9,30 il benchmark paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 è dello 0,3% superiore ai livelli della vigilia a 1.489,37 punti. Il paniere ha perso ieri lo 0,2%, peggiore performance dal 19 dicembre.

Lettera su Daimler (DAIGn.DE), in contrazione dell‘1,7% e Renault (RENA.PA) (-1,2%). Ben intontati i minerari, come Xstrata XTA.L (+1,5%) e Rio Tinto (RIO.L) (+0,7%).

Tra le singole piazze del Vecchio Continente, il londinese Ftse 100 .FTSE segna in rialzo dello 0,53%. Il Cac 40 francese .FCHI avanza dello 0,24%, mentre il Dax tedesco .GDAXI guadagna lo 0,06%.

Tra i titoli in evidenza oggi

* Renault (RENA.PA) ha annunciato una crescita delle vendite mondiali di vetture nel 2007 del 2,2%, grazie in particolare al rinnovamento della sua gamma e al succeso della Logan. Il gruppo si attende una crescita globale di oltre il 10% nel 2008.

* Areva CEPFi.PA sta prendendo in considerazione “un‘alleanza esclusiva” con Vinci (SGEF.PA) nell‘ingegneria civile attorno alle centrali EPR, scrive Challenge sottolineando che un accordo di questo tipo punta a impedire che Bouygues (BOUY.PA) entri nel capitale del gruppo nucleare.

* Volkswagen (VOWG.DE), le vendite delle vetture fiori all‘occhiello del marchio VW sono aumentate dello 0,3% negli Sati Uniti a dicembre. La società ha annunciato inoltre che nello stesso mese le vendite del suo brand Audi sono diminuite del 28,5% negli Usa.