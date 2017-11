Borse Europa, indici in rosso, pesanti i bancari, giù Scania

LONDRA (Reuters) - Indici in rosso per le borse europee trainate al ribasso dai titoli finanziari che peggiorano dopo le dichiarazioni del miliardario americano Warren Buffet, che ha detto di non essere più disponibile a garantire i bond municipali assicurati da Mbia, Ambac e Fgic.

In controtendenza rispetto al settore la banca britannica Hsbc, che viaggia positiva dopo aver riportato utili record.

Alle 15,50 il FTSEurofirst 300, paniere dei principali titoli del Vecchio Continente, perde l'1,64% a 1.293,56 punti. Sui singoli mercati il Ftse 100 inglese cede l'1,24%, il Cac 40 francese l'1,5% e il Dax tedesco l'1,58%.

L'indice stoxx per i bancari segna un ribasso del 2%.

Tra i titoli in evidenza:

*HBOS, istituto inglese specializzato in prestiti immobiliari, è tra i titoli peggiori con un calo di oltre il 6%.

*Tra i ribassi spicca anche l'elvetica UBS, maggior banca europea rimasta vittima della crisi dei subprime, che è in flessione del 4,19%.

*Ampliano le perdite rispetto alla mattinata COMMERZBANK che cede il 4%, ALLIANCE & LEICESTER in flessione di oltre il 6% e ROYAL BANK OF SCOTLAND che arretra del 4,61%.

*HSBC, la più grande banca europea, si muove in controtrend rispetto alle rivali europee. Grazie alla notizia di un utile 2007 in crescita oltre le attese degli analisti, la banca mette a segno un incremento del 2,68%.

*Il raffreddamento dei prezzi del greggio indebolisce il comparto petrolifero con la transalpina TOTAL, l'anglo-olandese ROYAL DUTCH SHELL e la britannica BP in calo di oltre l'1%.

*Colpita dalle vendite SCANIA. La società svedese produttrice di camion ritraccia a -4,82% dal +14% toccato in mattinata sull'onda dell'annuncio che la casa automobilistica tedesca Volkswagen (+1,91%) alzerà la sua partecipazione al 68,6%.

*Sul fronte dei rialzi spicca EADS, che sale di oltre il 7% dopo il contratto da 35 miliardi di dollari con l'Air Force Usa.