Borse Europa, indici accelerano dopo dati macro Usa

LONDRA (Reuters) - L'azionario europeo è tonico nel pomeriggio grazie al dato Usa sui nuovi occupati in calo ma molto meno delle attese.

Il dato rafforza la convinzione che l'economia potrebbe stabilizzarsi dopo le recenti turbolenze.

Alle 15,35 italiane l'indice Ftse Eurofirst 300 sale dell'1,77%, mentre il DJ Stoxx 50 dell'1,59%.

In linea con gli indici generali Parigi e Francoforte, mentre Londra performa leggermente meglio.

I titoli in evidenza oggi:

* Sono ben comprate le banche con rialzi consistenti per ROYAL BANK OF SCOTLAND, BNP PARIBAS, UBS e DEUTSCHE BANK.

* Tonica ALLIANZ che, secondo il Financial Times, starebbe considerando una grande acquisizione nel mercato assicurativo britannico.

* Balza RENAULT sulla scia dei risultati delle vendite americane di aprile di NISSAN, in cui detiene una quota significativa.

* In rally il gruppo finanziario olandese ING, che ha detto di voler acquistare Citistreet, fornitore di servizi amministrativi, per 578 milioni di euro.

* Debole ERICSSON su speculazioni di un errore contabile, ipotesi poi smentita dalla società.

* AIR FRANCE-KLM balza del 6% ed è uno dei migliori a Parigi reagendo, con un giorno di ritardo, alla notizia che BRITISH AIRWAYS è in trattative con due compagnie aeree americane per un'alleanza. Bene anche altre compagnie europee come LUFTHANSA e RYANAIR.

* Risale la china ma resta negativa CADBURY nel primo giorno di contrattazione dopo la scissione da SCHWEPPES.