Borse europee viste in crescita in scia a Usa e Asia

LONDRA, 2 maggio (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un‘apertura in crescita sulla scia di Stati Uniti e Asia, dove l‘apprezzamento del dollaro e il raffreddamento delle quotazioni del petrolio hanno alleviato i timori di inflazione.

I bookmaker di Londra si attendono per il Ftse 100 britannico .FTSE e per il Dax tedesco .GDAXI un avvio in crescita dello 0,7%, mentre per il Cac 40 francese .FCHI il rialzo potrebbe essere di almeno l‘1,1%.

Il focus della giornata sarà sui dati dell‘occupazione non agricola negli Stati Uniti. Magro il calendario degli appuntamenti societari. Ieri le principali borse del Vecchio Continente erano chiuse per la festività del ‘Primo maggio’.