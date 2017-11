BORSE EUROPA - Indici in calo, pesanti bancari dopo B&B

indici chiusura

alle 10,45 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.724,78 -1,4% 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.316,37 -1,32 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 333,16 -1,74 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 431,67 -1,65 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 251,07 -2,04 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 2 giugno (Reuters) - Le Borse europee sono in netto calo interrompendo il rally delle ultime tre sedute anche per effetto dei ritracciamento dei bancari sulle notizie dei problemi all‘istituto britannico di mutui Bradford & Bingley BB.L

Alle 10,45 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in calo dell‘1,3%. Sui singoli mercati, il Dax tedesco .GDAXI scende dell‘1,18,%, il Cac francese .FCHI dell‘1,6% e l‘indice Ftse100 di Londra perde lo 0,99%.

L‘AD di Bradford & Bingley si è dimesso ieri e stamani la società ha annunciato un aggiornamento sui conti che ha diffuso timori sulle prospettive a breve termine per la banca e in generale per il mercato dei mutui britannico.

L‘istituto ha inoltre annunciato un accordo con il fondo Usa di private equity Texas Pacific Group per un ingresso nel proprio capitale e uno sconto, rispetto al precedente piano sull‘emissione dei diritti per l‘aumento dei capitale che nel frattempo è salito a 400 milioni di sterline.

“Si sono riaccese le preoccupazioni sul settore bancario, probabilmente vedremo nuove svalutazioni di asset sul mercato, ma c’è un po’ di speranza almeno con il soccorso in arrivo di Texas Pacific Group”, dice Chicuong Dang, analista sull‘azionario a Richelieu Fianance.

Pesanti tutti i bancari con HBOS HBOS.L in calo del 7,5% sui timori delle ripercussioni delle notizie proveniente da B&B sui propri programmi di aumento di capitale. UBS UNSN.VX perde il 3,6% e Barclays (BARC.L) il 3,2%

Tra i titoli in evidenza:

* ROCHE ROG.VX guadagna il 3,4% mentre MERCK KGaA (MRCG.DE) scivola del 3% dopo nell‘incontro nel weekend tra le principali società attive nella cura del cancro è emerso che i timori per le vendite di Avastin di Roch e Genetech potrebbero essere superati

* IMPERIAL ENERGY IEC.L balza del 6,6% dopo l‘annuncio di una importante scoperta di un giacimento petrolifero in Siberia.