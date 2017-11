BORSE EUROPA - In rialzo dopo recenti perdite, occhi su BoE

indici chiusura

alle 10,00 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.837,37 +0,68 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.001,81 +0,72 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 217,86 +0,80 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 314,84 +0,73 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 176,34 +0,93 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 10 dicembre (Reuters) - Borse europee in rialzo dopo un avvio incerto, in recupero dopo le perdite archiviate nelle ultime tre sedute, con gli investitori in attesa delle decisioni della Bank of England sui tassi di interesse a metà giornata.

Intorno alle 10 l‘indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,84% dopo aver chiuso ieri sui minimi da oltre una settimana. L‘indice è in rialzo del 20% da inizio anno e del 54% dai minimi di marzo.

Tra le singole piazze, Londra .FTSE guadagna lo 0,58%, Francoforte .GDAXI lo 0,8% e Parigi .FCHI lo 0,8%.

“Il mercato resterà volatile fino alla fine dell‘anno”, dice Luc Van Hecka, capo economista di KBC Securities. “La maggior parte degli investitori a lungo termine hanno già chiuso le loro posizioni per il resto dell‘anno. Il mercato è davvero nelle mani dei trader”, aggiunge.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Positivo il comparto bancario con Standard Chartered ( STAN.L HSBA.L BARC.L LLOY.L RBS.L

* Rimbalzano le banche greche dopo tre giorni di ribassi sulla scia del downgrade di Fitch sul debito del Paese; l‘indice di settore .FTATBNK sale del 3,4%.

* Buon avvio per Inditex ( ITX.MC

* Tonica l‘immobiliare SEGRO ( SGRO.L

* Balzo dell‘8% per il gruppo di elettronica Premier Farnell PFL.L che ha parlato di un ritorno alla crescita delle vendite negli ultimi due mesi.

* Sale Sky Deutschland SKYDn.DE dopo che Morgan Stanley ha confermato il giudizio “overweight” sul titolo.