Borse europee attese contrastate in avvio

PARIGI, 10 dicembre (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire contrastate in quella che si prospetta come una pausa dopo il forte ritracciamento delle ultime tre sedute, in vista tra l‘altro della decisione della Bank of England sui tassi di interesse.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 .FTSE apra tra un calo di 4 punti e un rialzo di 1 punto, che il DAX .GDAXI salga in avvio di 4-6 punti e che il CAC-40 .FCHI parta con un progresso di 7-8 punti.

Secondo le attese la banca centrale inglese, che annuncerà la sua decisione sui tassi alle 13 italiane, dovrebbe lasciare invariato il suo programma di acquisto di asset per 200 miliardi di sterline e mantenere i tassi allo 0,5%; la maggior parte degli analisi non vede cambiamenti nella sua politica monetaria fino a febbraio.

Ieri le borse europee hanno chiuso sui minimi da oltre una settimana, con il FTSEurofirst 300 .FTEU3 in calo dello 0,98%, appesantite in particolare dai titoli finanziari in un clima di crescente preoccupazione dopo che Standard & Poor’s ha rivisto l‘outlook sulla Spagna a negativo da stabile.