BORSE EUROPA - Indici partono in calo, pesano banche

indici chiusura

alle 9,55 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.862,39 -0,96 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.014,28 -1,10 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 224,88 -1,24 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 316,02 -1,33 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 176,31 -0,40 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 7 dicembre (Reuters) - Partenza in rosso per le borse europee che ritracciano dopo aver segnato venerdì la chiusura più alta delle ultime due settimane.

Alle 9,45, l‘indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 cede oltre 1% dopo un rialzo di 1,1% venerdì sui dati sull‘occupazione statunitense migliori delle previsioni. Londra .FTSE segna -1,11%, Francoforte .GDAXI è in calo dello 0,99% e Parigi .FCHI dello 0,96%.

“La conseguenza di dati sull‘occupazione migliori delle attese è che i tassi d‘interesse saliranno. Quello che abbiamo visto [nei dati di venerdì] è molto positivo per l‘economia, ma non è così positivo per i mercati azionari” commenta Koen De Leus, economista di KBC securities.

Tra i titoli in evidenza: