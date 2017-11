Borse europee, atteso ritracciamento dopo robusto rally

PARIGI, 24 novembre (Reuters) - I bookmaker finanziari si attendono un calo, almeno in avvio, per le borse europee, ricalcando la debolezza vista in Asia, con gli investitori che sceglieranno probabilmente di realizzare parte dei guadagni della vigilia.

Le previsioni indicano l‘indice britannico FTSE 100 .FTSE aprire in ribasso tra 23 e 25 punti, lo 0,5%, il tedesco DAX .GDAXI in calo tra 30 e 33 punti, lo 0,6%, il francese CAC-40 .FCHI giù di 26-27 punti, lo 0,7%.

Il benchmark europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 è salito ieri del 2,05% dopo quattro sedute consecutive di perdite, grazie ai dati sulle case Usa, migliori delle aspettative.

