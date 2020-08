Cina, balzo vendite auto a luglio, in aumento per quarto mese consecutivo

Una modella con indosso la mascherina in piedi accanto a un veicolo Chevrolet durante un evento a Shanghai, Cina, 5 maggio 2020 REUTERS/Yilei Sun

PECHINO/SHANGHAI (Reuters) - Le vendite di auto in Cina sono salite a luglio del 16,4% rispetto all’anno precedente, in aumento per il quarto mese consecutivo, con il più grande mercato automobilistico del mondo in ripresa dopo i minimi toccati durante il lockdown dovuto al coronavirus.

Le vendite sono cresciute a 2,11 milioni di veicoli a luglio, ma da inizio anno sono ancora in calo del 12,7% a 12,37 milioni di veicoli, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers (Caam).

L’associazione prevede che le vendite di auto diminuiranno circa del 10% quest’anno, a meno che non si verifichi una seconda ondata di infezioni che potrebbe intensificare il calo fino al 20% circa.

In un segnale promettente per molte case automobilistiche globali che hanno investito pesantemente sui veicoli elettrici per il mercato cinese, le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) hanno posto fine a 12 mesi consecutivi di cali con un balzo del 19,3%, a 98.000 unità.