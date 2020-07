FNM, ok Regione Lombardia a passaggio controllo di Milano Serravalle

MILANO (Reuters) - Il Consiglio della Regione Lombardia ha autorizzato oggi la cessione in favore della controllata FNM dell’82,4% detenuto dalla regione in Milano Serravalle – Milano Tangenziali (MISE), oltre alla prevista ricapitalizzazione di Autostrada Pedemontana Lombarda (APL) attraverso la sottoscrizione di un aumento capitale fino a 350 milioni.

Lo dice una nota di FNM (Ferrovie Nord Milano) in cui si ricorda che l’operazione proposta dalla società riconosce un Equity Value di 519,2 milioni per l’82,4% del capitale sociale di MISE, pari a un prezzo di 3,5 euro per azione.

L’operazione prevede che APL esca dall’area di consolidamento di MISE, che non parteciperà alla ricapitalizzazione su cui si è impegnata invece la Regione.

Domani si riunirà la Giunta della Regione Lombardia per la formale accettazione della proposta di acquisto presentata da FNM, dice la nota.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia.