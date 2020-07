Huawei, scelta Tim su gara 5G è commerciale, non politica - De Vecchis

Logo Huawei fotografato a Davos, Svizzera, 22 gennaio 2020 REUTERS/Arnd Wiegmann

MILANO (Reuters) - La scelta di Telecom Italia (Tim) di non invitare Huawei a una gara per la fornitura di apparati per la rete core 5G è di natura commerciale e non politica.

Lo ha detto il presidente di Huawei Italia, Luigi De Vecchis, intervistato da Corriere Economia.

“Rispettiamo la decisione che è di natura commerciale e non politica, riguarda una delle tanti parti delle rete”, ha detto De Vecchis.

“Certo ci dispiace, non è una festa, ma continuiamo a lavorare con Tim, come con Vodafone e con altri”, ha aggiunto.

“L’Italia sta affrontando il tema della sicurezza informatica in modo molto professionale...per tutta Europa sarebbe un grosso danno seguire la guerra americana contro Huawei”, ha concluso De Vecchis.

