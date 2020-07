Borsa Shanghai chiude in ribasso su realizzi investitori, incertezza economia

Panoramica del distretto finanziario di Lujiazui a Shanghai. REUTERS/Aly Song

SHANGHAI (Reuters) - L’azionario cinese ha perso terreno con gli investitori che hanno consolidato le loro posizioni dopo il recente rally.

A pesare, nonostante i dati commerciali incoraggianti, è stata anche l’incertezza sulle prospettive economiche del Paese e sulle relazioni con gli Stati Uniti.

Alla chiusura, l’indice Shanghai Composite era in ribasso dello 0,83% a 3.414,62, recuperando dal -2% toccato in seduta.

L’indice di start-up ChiNext Composite, che ha raggiunto massimi pluriennali nella sessione precedente, ha perso l’1,064% e l’indice di Shenzhen ha ceduto lo 0,85%.

L’indice CSI300 blue-chip ha chiuso in ribasso dello 0,95%.

I titoli sono crollati nonostante i dati che mostrano che esportazioni e importazioni cinesi sono aumentate il mese scorso, rafforzando le speranze che la ripresa di Pechino dalla pandemia stia guadagnando slancio.

Alimentano i timori del mercato le tensioni tra Stati Uniti e Cina che si sono intensificate. Washington ha respinto ieri le controverse rivendicazioni della Cina sulle risorse offshore nel Mar Cinese Meridionale e la Cina ha annunciato sanzioni contro funzionari e entità statunitensi come ritorsione per le sanzioni statunitensi per le presunte violazioni dei diritti umani contro la minoranza musulmana uigura.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia