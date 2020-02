Borsa Shanghai in calo per timori coronavirus a livello globale

Una donna con una maschera protettiva a Shanghai. REUTERS/Aly Song

SHANGHAI (Reuters) - La borsa di Shanghai chiude in ribasso sui crescenti timori di diffusione a livello globale del coronavirus, anche se le perdite sono state limitate dal calo dei nuovi casi di contagio in Cina e dalle aspettative degli investitori di un ulteriore stimolo monetario da parte di Pechino a sostegno dell’economia.

Sia l’indice Shanghai Composite sia l’indice blue-chip CSI300 cedono oltre l’1% nelle prime ore di sessione dopo le forti perdite di Wall Street causate dai timori per il virus a livello globale. Gli indici recuperano poi parzialmente, grazie al settore immobiliare e industriale, rispettivamente in rialzo del 3,2% e dell’1,4%. Lo Shanghai Composite ha chiuso in calo dello 0,8% a 2.987,93.

La correzione del mercato statunitense potrebbe avere un impatto limitato sul mercato continentale, che potrebbe rimanere forte grazie agli acquisti esteri di asset denominati in yuan e alle basse valutazioni dei titoli cinesi, secondo Luo Kun, analista di Fortune Securities.

Sono previste nuove misure di sostegno economico da parte di Pechino, in particolare nel settore immobiliare e delle infrastrutture, ha aggiunto.

Ieri sono stati riportati 406 nuovi casi di coronavirus in Cina continentale, secondo i dati della Commissione Nazionale di Sanità (NHC), in calo rispetto ai 508 casi riportati lunedì.

All’infuori della provincia di Hubei, il numero di nuovi casi in Cina continentale è calato a 5, in contrazione per il quinto giorno consecutivo e ai minimi dal 20 gennaio, giorno in cui l’NHC iniziò a pubblicare i dati a livello nazionale.

L’indice Hang Seng di Hong Kong chiude in ribasso dello 0,7%.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia