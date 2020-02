Forex, dollaro sotto pressione su aspettative taglio tassi Fed

Una banconota da due dollari statunitensi in un'illustrazione fotografica. REUTERS/Dado Ruvic

LONDRA (Reuters) - Il dollaro perde terreno sulle aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed quest’anno per limitare l’impatto del’epidemia di coronavirus sull’economia.

Il biglietto verde, che la scorsa settimana ha toccato il massimo da tre anni, cede lo 0,2% contro un paniere di valute. Vista l’incertezza sul coronavirus l’attesa è comunque di un recupero del dollaro.

L’euro guadagna quasi lo 0,1% contro il biglietto verde, lasciandosi alle spalle i minimi da tre anni della scorsa settimana.

Lo yen sale contro il dollaro, che nel cross perde lo 0,3% circa. Il primo ministro Shinzo Abe ha detto che focolai di coronavirus sono emersi in Giappone e che il governo adotterà azioni più decise per combattere la diffusione, favorendo un ritorno degli investitori alla divisa nipponica che aveva smesso di essere vista come un rifugio.

