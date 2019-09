Forex, Euro scende sotto quota 1,10 su dollaro dopo annuncio Bce su Qe, tassi

Una moneta da un Euro e una banconota da un dollaro statunitense sullo sfondo . REUTERS/Sergio Perez

NEW YORK (Reuters) - L’euro scende sotto quota 1,10 sul dollaro dopo che la Bce ha tagliato i tassi e, in modo meno prevedibile, riavviato il programma di acquisto titoli per dare nuovo slancio all’economia della zona euro.

La divisa unica, dopo un iniziale apprezzamento, è scesa sensibilmente fino a 1,0955, minimo di giornata cedendo lo 0,5% intraday, mentre gl investitori metabolizzano le notizie giunte da Francoforte. A inizio mese l’euro ha toccato il minimo di 28 mesi a 1,0926 sul dollaro.

La divisa unica si è indebolita anche nei confronti del frnaco svizzero e dello yen.

