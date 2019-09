Borsa Shanghai in rialzo su speranze crescita, nuovi colloqui commerciali

Un uomo guarda lo schermo con i tassi di cambio nella Borsa di Shanghai, Cina. REUTERS/Aly Song

SHANGHAI (Reuters) - L’azionario cinese chiude in positivo, spinto principalmente dalla speranza che Pechino abbassi il livello di liquidità che le banche devono mantenere come riserva nel tentativo di sostenere l’economia, mentre un altro giro di colloqui con gli Usa, fissato per ottobre, ha rafforzato il sentiment.

L’indice delle blue-chip Csi300 è aumentato dell’1,0% così come l’indice Shanghai Composite.

La Cina procederà con tagli ampi e mirati del coefficiente di riserva obbligatoria (Rrr) per le banche “in modo tempestivo”, ha detto il gabinetto cinese ieri, un segnale che un taglio del rapporto chiave volto a stimolare i prestiti potrebbe essere imminente.

Nel frattempo, Cina e Stati Uniti si sono accordati per nuovi colloqui commerciali di alto livello ad inizio ottobre a Washington, come ha fatto sapere il ministero del commercio cinese, nel timore che una crescente guerra commerciale possa innescare una recessione economica globale.

Durante la seduta, gli investitori tramite Stock Connect che collega Hong Kong con la terraferma hanno acquistato azioni A per un valore netto di 1,37 miliardi di dollari, proseguendo la recente tendenza all’acquisto.

I migliori sull’indice Shanghai Composite Xishui Strong Year Inner Mongolia, Guizhou Gas Group Corporation e Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing che si sono impennati poco oltre il 10%.

I peggiori invece sono stati Beijing Xinwei Technology Group, Furen Group Pharmaceutical e North China Pharmaceutical, che hanno perso tra il 5,05% e il 4,98%.

Alle 9,15, i titoli A cinesi scambiavano con un premio del 28,29% rispetto ai titoli H quotati a Hong Kong.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia