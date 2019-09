Borsa Usa in ribasso su dati deboli, attriti commerciali

(Reuters) - Wall Street è in ribasso dopo la pubblicazione dei dati che hanno mostrato in agosto la prima contrazione del settore manifatturiero Usa dal 2016. A pesare sono anche i timori che una prolungata guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina potrebbe portare la più grande economia del mondo in recessione.

Cartelli stradali a Wall Street nel distretto finanziario di New York. REUTERS/Lucas Jackson

L’indice manifatturiero a cura di Ism è sceso il mese scorso a 49,1, rispetto alla lettura di 51,1 stimata dagli analisti intervistati da Reuters.

I dati deboli hanno pesato anche sui rendimenti dei Treasury Usa, con il tasso del decennale di riferimento <US10YT = RR> sceso al minimo da luglio 2016. Le banche, che di solito sono sotto pressione in un contesto di bassi tassi di interesse, sono in ribasso del 2%.

Gli industriali, sensibili ai dazi, perdono l’1,77%, mentre il settore ‘tech’ cede l’1,38%.

Le tariffe entrate in vigore domenica nell’escalation della guerra commerciale tra Usa e Cina stanno rendendo gli investitori sempre più cinici nei confronti della guerra commerciale, ha affermato Peter Cardillo, chief market economist di Spartan Capital Securities a New York.

Il settore energetico è in ribasso quasi del 2% ed è il peggiore tra gli 11 principali settori dell’S&P, poiché la crescente produzione di greggio dei paesi Opec e della Russia ha determinato un crollo del 4% nei prezzi del petrolio.

Anche i produttori di chip, i cui ricavi dipendono principalmente dalla Cina, perdono terreno, con l’indice Philadelphia Semiconductor in calo dell’1,62%.

Intorno alle 17,20 il Dow Jones Industrial Average è in ribasso dell’1,31%, l’S&P 500 dello 0,75% e il Nasdaq Composite dello 0,81%.

I titoli dei casinò statunitensi hanno risentito del rallentamento della crescita economica in Cina poiché Macao, meta nota per il gioco d’azzardo legalizzato, ha registrato un calo dell’8,6% nelle entrate dei casinò ad agosto, pesando sui titoli di Wynn Resorts, Las Vegas Sands e Mgm Resorts International, in ribasso tra il 2% e il 4%.

