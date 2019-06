Gb, stima pil aprile -0,4% trim/trim, +0,3% su trim (attesa -0,1%, 0,4%)

ROMA (Reuters) - L’economia in Gran Bretagna nel mese di aprile è si è contratta fortemente, segnando -0,4%, a causa della contrazione della produzione automobilistica, crollata del 24%, e come conseguenza della vicenda politica della Brexit.

Lo dice l’istituto di statistica britannico.

Sul trimestre il prdotto interno lordo è invece cresciuto dello 0,3%.

Le attese del pool di economisti intervistati da Reuters erano per un calo dello 0,2% e una crescita dello 0,4% rispettivaemnte per il mese e per il trimestre.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia