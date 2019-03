Bce studia tassi depositi differenziati per venire incontro a banche-fonti

FRANCOFORTE (Reuters) - La Banca centrale europea sta studiando delle opzioni per ridurre gli oneri sostenuti dalle banche sulla liquidità in eccesso, nel tentativo di alleviare gli effetti sui loro bilanci di una politica monetaria ultra accomodante, hanno riferito a Reuters due fonti.

Nessuna proposta è stata fatta ma l’obiettivo sarebbe quello di restituire parte degli oltre 7 miliardi di euro che la Bce raccoglie annualmente sotto forma di interessi dalle banche sui depositi presso la banca centrale, secondo una delle fonti.

La banca centrale sta lavorando sui cosiddetti tassi sui depositi: le banche verrebbero esentate in parte dal pagare alla Bce l’interesse annuale dello 0,4% sulle riserve in eccesso, con un effetto positivo sugli utili in un momento in cui gli istituti finanziari sono alle prese con le conseguenze del rallentamento economico.

Secondo una fonte, questa misura starebbe a indicare tassi di interessi bassi ancora per un periodo molto lungo, in potenziale conflitto con la ‘forward guidance” della Bce, che prevede un tassi sui minimi solo fino al prossimo anno.

Le fonti precisano che il lavoro è ancora a livello di staff e che non ha ancora raggiunto il Consiglio Bce.

Un portavoce dell’istituto di Francoforte non ha commentato.

Il Consiglio Bce ha discusso dei meriti di ‘tiered deposit rate’ nel marzo 2016 ma finora non è stato approvato.

Diverse forme di tassi di deposito diversificati sono stati introdotti in Giappone, Danimarca, Svezia e Svizzera and le fonti riferiscono che lo staff Bce ha lavorato per anni su una serie di opzioni.

Intervenendo oggi, Draghi ha affermato che la Bce dovrebbe “riflettere su possibili misure che possano salvaguardare le implicazioni positive di tassi negativi per l’economia, mitigando invece eventuali effetti collaterali”.

