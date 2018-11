Dollaro poco mosso in attesa verdetto Fomc

LONDRA (Reuters) - Il dollaro si muove in un range ristretto dopo l’assestamento dei mercati a conclusione del voto Usa di metà mandato e in attesa del pronunciamento del Fomc sulla politica monetaria.

** Atteso in serata, alle 20 italiane, il verdetto del Federal Open Market Committee che chiude la riunione mensile di politica monetaria. Gli analisti scommettono su una conferma del costo del denaro Usa, vale a dire l’obiettivo per i Fed Fund, sull’attuale 2/2,25% prima di una nuova stretta da un quarto di punto in dicembre.

** “Probabilmente il dollaro trarrà beneficio, dato che ci aspettiamo ancora che la Fed mantenga la sua posizione ‘hawkish’. L’economia Usa ha bisogno di alzare i tassi, con le pressioni salariali che stanno montando e con il rischio di un surriscaldamento dell’economia” dice Sim Moh Siong, strategist di Bank of Singapore.

** Le prospettive di ulteriori strette monetarie da parte della Fed hanno spinto il dollaro a riprendersi contro euro e yen, dopo aver perso terreno a seguito delle elezioni di mid-term risultate in uno spaccamento del Congresso.

** Attorno alle 9,40 contro un paniere di valute vede un rialzo dello 0,15% a 96,139.

