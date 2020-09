Borsa Shanghai chiude in rialzo su Pmi manifattura positivo

Un uomo indossa una mascherina per proteggersi dal coronavirus presso la Borsa di Shanghai, 28 febbraio 2020. REUTERS/Aly Song

PECHINO/SHANGHAI (Reuters) - L’azionario cinese ha archiviato la seduta in territorio positivo sostenuto dai titoli legati ai veicoli elettrici e dai minerari, con il sentiment sollevato dai forti dati sul manifatturiero che hanno rappresentato un rimbalzo nell’economia del Paese dalla crisi del coronavirus.

L’indice Shanghai Composite ha chiuso in rialzo dello 0,44% a 3.410,61.

L’indice delle blue-chip CSI300 è avanzato dello 0,54%, con il sottoindice del settore finanziario in rialzo dello 0,08% e il settore dei beni di prima necessità a +0,21%, mentre l’indice immobiliare <.CSI000952 > e il sottoindice sanitario hanno chiuso con una flessione rispettivamente dello 0,25% e dello 0,36%.

L’indice minore di Shenzhen ha chiuso in rialzo dello 0,67% e l’indice delle start-up ChiNext Composite ha guadagnato lo 0,81%.

Ad agosto l’attività manifatturiera in Cina si è espansa al ritmo più sostenuto in quasi un decennio spinta dalla prima crescita quest’anno negli ordini all’export, come messo in luce dal Pmi manifatturiero Caixin.

I difensivi hanno guadagnato terreno dopo che un nuovo conflitto si è riacceso tra le truppe cinesi e indiane al confine tra i due Paesi.

Il produttore cinese di auto elettriche BYD Co Ltd a Shenzhen è avanzato fino al limite giornaliero del 10% dopo che gli autobus della società sono stati selezionati per il contratto di acquisto in California.

L’indice di Hong Kong Hang Seng ha chiuso invariato a 25.184,85.