Forex, recupero dollaro evapora, listini azionari deboli dopo verbali Fomc

Quattromila dollari fotografati in una banca a Westminster, Colorado, 3 novembre 2009 REUTERS/Rick Wilking

LONDRA (Reuters) - Si dissolve la risalita del biglietto verde, penalizzato dalla debolezza dell’azionario dopo la pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve.

Il tono dell’istituto centrale guidato da Jerome Powell è evidentemente più ‘dovish’ di quanto una parte del mercato attendesse.

La valuta Usa è riuscita comunque nella seduta di ieri a risollevarsi dai minimi degli ultimi due anni proprio grazie ad acquisti precedenti la pubblicazione dei verbali Fed cui non sono seguite vendite della stessa portata.

In un mercato dai volumi sottili tipici dell’estate, le posizioni corte in dollaro avevano raggiunto livelli record dal 2011 cui restano comunque vicine.

“Lo scenario dovrebbe essere tutto sommato chiaro: l’economia Usa versa in gravi difficoltà a causa del virus e la Federal Reserve non alzerà i tassi ancora per molto, molto tempo. Prima o poi lo metterà in chiaro con una nuova serie di obiettivi e strategie” scrive in una nota l’analista Rabobank Michael Every.

L’istituto centrale norvegese ha appena confermato il costo del denaro a zero.

Una dichiarazione congiunta delle banche centrali europea, giapponese, svizzera e britannica comunica che di concerto con Federal Reserve è stato stabilito di ridurre la frequenza dell’offerta di liquidità in valuta Usa.

Alle 13,30 verranno intanto pubblicati i verbali dell’ultimo consiglio Bce di politica monetaria