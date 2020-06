Borsa Shanghai chiude in rialzo su speranze nuovi stimoli dopo dati commercio negativi

Un uomo indossa la mascherina all'interno della sede della Borsa di Shanghai, mentre il Paese è investito dall'epidemia di coronavirus. Shanghai, Cina, 28 febbraio 2020. REUTERS/Aly Song

SHANGHAI (Reuters) - L’azionario cinese chiude in rialzo sulle speranze che i cattivi dati sul commercio interno possano comportare nuove politiche di stimolo a sostegno di un’economia fortemente colpita dal coronavirus.

Alla chiusura, l’indice Shanghai Composite segna un rialzo dello 0,24% a 2.937,77.

L’indice CSI300 blue-chip ha guadagnato lo 0,52%, con il sottoindice del settore finanziario che ha chiuso a +0,55%, quello dei beni di consumo che ha guadagnato lo 0,35%, l’indice immobiliare l’1,14% e il comparto healthcare che ha ceduto l’1,39%.

L’indice minore di Shenzhen ha chiuso stabile, mentre l’indice delle start-up ChiNext Composite ha ceduto lo 0,591%.

Le esportazioni cinesi hanno subito una contrazione a maggio in un clima in cui le misure di lockdown imposte in tutto il mondo per contrastare il coronavirus continuano a minare la domanda, mentre una flessione dell’import superiore alle aspettative ha portato a crescenti pressioni sui manifatturieri, in un contesto in cui la crescita globale è in fase di stallo.

I cattivi dati sulla bilancia commerciale della seconda economia mondiale potrebbero creare pressioni sul governo per l’introduzione di nuove misure a supporto di un settore che è di vitale importanza per il sostentamento di 180 milioni di lavoratori.

La ripresa della domanda interna cinese è relativamente buona, mentre potrebbe persistere la pressione causata dalla domanda esterna, si legge in una report di Zhou Yu, analista di Pacific Securities.

L’indice Hang Seng di Hong Kong ha chiuso poco mosso a 24.776,77