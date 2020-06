Forex, dollaro prosegue sotto tono, economia mondiale esce da lockdown

Banconote di dollaro ed euro. 7 novembre 2016 REUTERS/Dado Ruvic

NEW YORK (Reuters) - Euro ancora sugli scudi e dollaro sotto tono nella mattinata Usa, con i listini di borsa in prossimità del massimo da tre mesi in una fase di ottimismo circa la ripresa dell’attività economica dopo il lungo lockdown imposto dalla pandemia.

Sullo sfondo, i timori sui disordini di piazza negli Stati Uniti, dove prosegue la tensione tra manifestanti e polizia dopo l’episodio di Minneapolis della scorsa settimana e lo scontro tra Usa e Cina sul tema Hong Kong, che potrebbe tradursi in sanzioni economiche contro Pechino.

A contenere la discesa del biglietto verde, soprattutto nei confronti dello yen, le indiscrezioni — riportate da due fonti vicine al dossier — secondo cui Pechino avrebbe chiesto alle aziende controllate dallo Stato di interrompere le importazioni di soia e carne di maiale dagli Usa.

La mossa cinese sarebbe un’aperta ritorsione alle minacce di Donald Trump.