Borsa Shanghai in rialzo su misure stimolo, calo nuovi casi coronavirus

Un investitore guarda uno schermo che mostra le informazioni di borsa a Shanghai, Cina, 6 luglio 2018. REUTERS/Aly Song

SHANGHAI (Reuters) - L’azionario cinese ha archiviato la seduta di oggi in rialzo di oltre il 2% con i mercati che riprendono gli scambi dopo un weekend lungo per festività. A sostenere il sentiment degli investitori l’ultimo pacchetto di stimolo messo in campo dal governo per sostenere la seconda economia più grande al mondo e un calo dei casi di contagio da coronavirus.

Alla chiusura, l’indice Shanghai Composite guadagnava il 2,05% a 2.820,76.

L’indice blue-chip CSI300 è salito del 2,28%, con il sottoindice del settore finanziario, i beni di prima necessità, il comparto immobiliare e quello ‘healthcare’ tutti in rialzo tra l’1,23% e il 3,11%.

L’indice minore di Shenzhen e l’indice delle start-up ChiNext Composite hanno chiuso in netto rialzo rispettivamente del 3,18% e del 3,31%.

La banca centrale cinese ha annunciato venerdì che ridurrà la liquidità che le banche di piccole dimensioni devono mantenere depositata come riserva, iniettando circa 400 miliardi di yuan in liquidità per sostenere un’economia scossa dall’epidemia di coronavirus.

La Cina dispone di circa 4.000 banche di piccole e medie dimensioni. Gli ultimi tagli abbasserebbero il loro coefficiente di riserva (RRR) al 6%.

Nel complesso, Pechino sta intensificando le misure anticicliche interne per fronteggiare il coronavirus, sebbene secondo gli analisti di Sinolin Securities gli investitori debbano prestare attenzione all’impatto negativo sulla domanda estera, date le incertezze sull’epidemia all’estero.

La Cina continentale ha segnalato oggi un calo dei casi di coronavirus dopo aver chiuso i confini praticamente a tutti gli stranieri per porre freno ai contagi ‘importati’, mentre la città centrale di Wuhan — epicentro dell’epidemia — non ha registrato decessi correlati al virus per la prima volta dall’inizio del contagio.

L’indice di Hong Kong Hang Seng ha chiuso a +2,1% a 24.253,29.