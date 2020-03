Tirrenia-CIN blocca collegamenti con isole dopo sequestro su conti

Una nava Tirrenia nel porto di Napoli. REUTERS/Tony Gentile

MILANO (Reuters) - Tirrenia-Compagnia Italiana di Navigazione ha annunciato lo stop immediato dei suoi collegamenti in continuità territoriale verso Sardegna, Sicilia e isole Tremiti dopo che i commissari di Tirrenia in Amministrazione Straordinaria hanno eseguito un sequestro conservativo sui conti correnti di Compagnia Italiana di Navigazione (CIN).

“Teniamo a precisare che la società è liquida ma che di fatto il blocco dei conti correnti ne impedisce l’operatività”, dice la nota, sottolineando che di conseguenza “l’attività di CIN, compagnia che svolge in convenzione con lo stato il servizio di continuità territoriale via mare per le isole, è stata paralizzata”.

Tirrenia in amministrazione straordinaria è la bad company creata nel processo di privatizzazione della compagnia marittima.

Tirrenia-Compagnia Italiana di Navigazione è una società del gruppo Onorato Armatori, che controlla anche Moby e Toremar.

