Forex, Dollaro in rimbalzo con investitori che cercano asset sicuri

Una serie di banconote in dollari statunitensi. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/Illustration

LONDRA (Reuters) - Il dollaro acquista terreno dopo una settimana di cali, grazie agli investitori che cercano asset sicuri mentre le misure di contenimento del coronavirus si fanno più rigide in tutto il mondo.

Dopo la peggiore settimana dal 2009, nei confronti di un paniere di valute il biglietto verde guadagna lo 0,6%.

L’euro perde nei confronti del biglietto verde lo 0,6%. Il dollaro sale anche nei confronti dello yen, dello 0,25%.

Dopo un fine settimana di cattive notizie sul fronte della pandemia sale anche lo yen, valuta rifugio. L’euro perde quasi lo 0,4% nei confronti della divisa nipponica.

Gli Stati Uniti sono ora l’epicentro della pandemia, con oltre 141.000 casi. Secondo Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, le vittime del Covid-19 negli Usa saranno tra 100.000 e 200.000 se le misure di contenimento non saranno efficaci.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia