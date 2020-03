Borsa Shanghai in rialzo con altri mercati asiatici dopo intervento Fed

Un investitore guarda uno schermo che mostra l'andamento della borsa a Shanghai, Cina, 6 luglio 2018. REUTERS/Aly Song

SHANGHAI (Reuters) - L’azionario cinese segue a ruota gli altri mercati asiatici dopo che la Fed ha annunciato ieri una serie di misure a sostegno dell’economia per alleviare la crisi di liquidità in atto a livello globale, sebbene i guadagni siano limitati a causa di un forte aumento di nuovi casi di coronavirus in Cina.

Alla chiusura, l’indice Shanghai Composite è avanzato del 2,3% a 2.722,44.

L’indice CSI300 blue-chip ha guadagnato il 2,7%, con il sottoindice del settore finanziario in rialzo del 2,7%, mentre il settore dei beni di prima necessità, l’indice immobiliare e il sottoindice sanitario hanno chiuso in rialzo rispettivamente del 3,5%, del 2,7% e del 3,3%.

La Federal Reserve ha dichiarato ieri che per la prima volta riacquisterà obbligazioni corporate, sosterrà i prestiti diretti alle società e amplierà i suoi acquisti di asset quanto necessario per stabilizzare i mercati finanziari.

La Cina continentale ha riportato un raddoppiamento nei nuovi casi di contagio, spinto da un balzo dei viaggiatori infetti di ritorno a casa dall’estero, aumentando il rischio di trasmissioni nelle città e nelle province cinesi che non hanno visto nuove infezioni negli ultimi giorni.

L’economia del Paese ha sofferto di un primo trimestre “traumatico” a causa dell’epidemia, che ha inciso negativamente sull’attività economica, con un deterioramento nonostante ci si aspettasse che le imprese tornassero al lavoro, come ha messo in luce un report del China Beige Book International (Cbb).

Dopo aver esaminato migliaia di aziende cinesi, Cbb ha suggerito che l’ipotesi di “una contrazione del 10-11% del Pil nel primo trimestre non è insensata”.

L’indice di Hong Kong Hang Seng ha chiuso in rialzo del 4,5% a 22.663,49.