A2A destina 2 mln euro a Milano, Brescia e Bergamo per emergenza coronavirus

MILANO (Reuters) - Il Cda di A2A ha deciso di destinare 2 milioni di euro per venire incontro all’emergenza coronavirus che sta colpendo tutta l’Italia e in particolare la Lombardia.

Lo ha annunciato il presidente della superutility di Milano e Brescia, Giovanni Valotti, nel corso di una call con i giornalisti per commentare l’aggiornamento al piano industriale al 2024.

“Oggi il Cda ha deciso di destinare 2 milioni di euro ad aiuti per gestire questa emergenza così divisi: 800mila euro al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano, 800mila euro al Fondo per le famiglie istituito dal Comune di Brescia SoStieni Brescia – Aiuta le famiglie in difficoltà e 400mila euro tramite il Cesvi di Bergamo all’azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo”.

Parlando sempre dell’emergenza coronavirus, Valotti ha voluto ringraziare “tutte le persone impegnate a lavorare nei servizi pubblici essenziali per tutti i cittadini che stanno operando in sicurezza e con dedizione verso gli altri in questa fase drammatica per il Paese e per i nostri territori”.