Germania, indice Ifo fiducia imprese crolla a marzo a minimo da 2009

BERLINO (Reuters) - Il morale delle imprese tedesche è crollato a marzo al minimo dal 2009, lasciando intravedere una recessione per la prima economia dell’area euro a causa dell’impatto del coronavirus.

L’istituto Ifo ha detto che i risultati preliminari relativi alla pubblicazione di marzo mostrano un netto calo per l’indice a 87,7 da 96,0 di febbraio.

“Si tratta del calo piu’ consistente dal 1991 con l’indice al minimo da agosto 2009”, sintetizza il presidente dell’Ifo, Clemens Fuest, aggiungendo che in particolare le aspettative delle aziende sono peggiorate come non mai.

“L’economia tedesca sta correndo verso la recessione”, ha aggiunto.

I dati preliminari Ifo si basano su circa il 90% delle risposte fornite solitamente. L’istituto renderà noti i dati definitivi il 25 marzo. Il sondaggio è stato condotto tra il 2 e il 18 marzo.