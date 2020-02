Zona euro, bilancia commerciale dicembre a 23,1 miliardi - Eurostat

BRUXELLES (Reuters) - L’avanzo della bilancia commerciale della zona euro con il resto del mondo è stato pari a 23,1 miliardi di euro a dicembre, in rialzo rispetto ai 16,3 miliardi di un anno fa, portando l’ammontare totale per il 2019 a 225,7 miliardi, in rialzo rispetto ai 194,6 miliardi nel 2018.

E’ quanto rende noto Eurostat.

Secondo i dati destagionalizzati, la bilancia commerciale corrisponde a 22,2 miliardi a dicembre, in rialzo rispetto ai 19,1 miliardi riportati a novembre, con un aumento delle esportazioni dello 0,9% su base mensile e un calo delle importazioni dello 0,7%.