Germania, ordini industria calano a sorpresa a novembre

Un operaio all'interno dello stabilimento di Riese & Mueller a Darmstadt, in Germania. REUTERS/Ralph Orlowski

MILANO (Reuters) - Gli ordini all’industria in Germania hanno registrato un’inattesa flessione a novembre a causa della debole domanda dall’estero, segnalando che le difficoltà del manifatturiero continueranno a frenare la crescita nella maggiore economia europea.

I contratti per i beni “Made in Germany’ sono diminuiti dell’1,3% rispetto al mese precedente, secondo l’ufficio statistico. Le attese, secondo un consensus elaborato da Reuters, erano per un incremento dello 0,3%.

La lettura di ottobre è stata rivista al rialzo ad un aumento dello 0,2% rispetto alla contrazione dello 0,4% annunciata in precedenza.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia