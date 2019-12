Borsa Usa, Dow cala, pesano Boeing e Home Depot, fanno meglio S&P 500 e Nasdaq

Un aereo Boeing 737 Max sulla pista di Seattle. REUTERS/Gary He

(Reuters) - Il Dow Jones scivola in territorio negativo spinto dalle perdite di Boeing e Home Depot mentre scambiano in rialzo S&P 500 e Nasdaq, con gli investitori in attesa della Fed stasera che potrebbe fornire indicazioni sullo stato di salute dell’economia.

Ampiamente atteso l’annuncio sui tassi Usa — che dovrebbero restare invariati — previsto per le 20 italiane. A seguire la conferenza stampa del presidente Jerome Powell.

“Ovviamente la Fed non cambierà i tassi e la mia sensazione è che siano abbastanza soddisfatti di come stanno le cose”, osserva Scott Brown, chief economist di Raymond James a St. Petersburg, in Florida.

A infastidire i mercati, tuttavia, i recenti segnali che l’accordo commerciale Usa-Cina potrebbe slittare al prossimo anno. Al Presidente Usa Donald Trump rimangono pochi giorni per decidere se imporre una nuova tornata di dazi su quasi 160 miliardi di dollari di beni cinesi.

Intorno alle 4,45 italiane, il Dow Jones cede lo 0,08%, zavorrato da Boeing, in calo del 2,06%, dopo che la Faa statunitense (Federal Aviation Administration) ha confermato che non permetterà all’aeromobile 737 Max della società di rialzarsi in volo alla fine di quest’anno.

A pesare sull’indice anche Home Depot, che cede l’1,9%, dopo che la catena di servizi per la casa ha previsto una crescita delle vendite per l’anno fiscale 2020 sotto le stime degli analisti di Wall Street.

In controtendenza l’S&P 500, in lieve rialzo dello 0,17%, e il Nasdaq Composite, che segna un +0,24%.

Tesla guadagna l’1,89% su indiscrezioni Reuters secondo cui la casa automobilistica leader della mobilità elettrica avrebbe in programma per il prossimo mese un aumento dei prezzi delle auto di modello 3 in Cina.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia