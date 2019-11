Borse Europa in rialzo su dati cinesi manifattura, Danske Bank in calo

(Reuters) - L’azionario europeo è in rialzo in mattinata e si avvia a mettere a segno la migliore seduta in più di una settimana, sull’inaspettato balzo del settore manifatturiero cinese che fa passare in secondo piano i toni non concilianti su un possibile accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti.

Il logo Danske bank presso una filiale a Copenhagen. REUTERS/Nikolaj Skydsgaard

Intorno alle 11,25 italiane, l’indice paneuropeo STOXX 600 guadagna lo 0,3%, mentre il settore minerario è il migliore grazie a dati positivi dei maggiori consumatori di metalli del mondo.

L’attività manifatturiera cinese è inaspettatamente cresciuta a ottobre con il progresso più alto in più di due anni grazie all’aumento degli ordini di export così come del volume produttivo degli impianti, secondo quanto riporta oggi un sondaggio.

Dopo una settimana di volatilità sui mercati, ricca di notizie societarie e toni discordanti sul fronte commerciale, l’indice di riferimento è avviato a una chiusura settimanale leggermente in rialzo.

I titoli danesi sono i migliori in Europa, spinti dal gruppo di servizi per trasporti e logistica Dsv Panalpina, che balza del 7,51% dopo aver annunciato solidi risultati per il terzo trimestre, nonostante condizioni sfidanti del mercato del trasporto di merci.

La casa farmaceutica Novo Nordisk registra un +1,75% dopo aver migliorato l’outlook sulle vendite per il 2019 grazie ai nuovi farmaci per il diabete di tipo 2 e l’obesità.

La più grande banca danese Danske Bank perde il 2,91% per aver tagliato l’outlook sugli utili e alle prese con la necessità di riguadagnare la fiducia dopo essere stata coinvolta in uno dei maggiori scandali di riciclaggio di denaro del mondo.

Ciò spinge tutto il settore bancario in ribasso e verso una flessione settimanale del 3,6%, anche dopo i risultati non brillanti fatti registrare durante la settimana da Deutsche Bank e Credit Suisse.

L’attenzione degli investitori è ora puntata sui dati sui nuovi occupati extra-agricoli statunitensi, che verranno resi noti nell’arco della giornata e che serviranno a valutare quanto la disputa commerciale con la Cina stia pesando sulla più grande economia mondiale.

