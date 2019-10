Banche Italia, crediti deteriorati non più rischio per stabilità - Gualtieri

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. REUTERS/Ciro de Luca

ROMA (Reuters) - Il percorso di pulizia dei bilanci bancari non è ancora terminato ma “è chiaramente raggiungibile e non rappresenta più un rischio per la stabilità finanziaria”, secondo il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Intervenendo alla Giornata mondiale del risparmio, il titolare di Via XX Settembre ha detto che l’unica via per uscire da una situazione di bassi tassi di interesse naturali è “utilizzare maggiormente la leva della politica fiscale”, riecheggiando le dichiarazioni del presidente uscente della Bce, Mario Draghi.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia