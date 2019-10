Borsa Usa in deciso calo dopo dati settore servizi peggiori di attese

(Reuters) - L’azionario americano è in netto calo dopo dati macro che hanno evidenziato un’attività del terziario scivolata a settembre ai minimi di tre anni, ultimo indicatore che segnala un brusco rallentamento dell’economia.

L’indice dell’attività non manifatturiera dell’Institute for Supply Management (Ism) è sceso a settembre a 52,6 da 56,4 del mese precedente. La lettura, inferiore alla stima di 55,0 emersa da un sondaggio Reuters con 67 economisti, è la più bassa da agosto 2016.

Intorno alle 16,15 il Dow Jones Industrial Average perde l’1,1%, lo S&P 500 lo 0,9% e il Nasdaq Composite lo 0,8%.

Pochi minuti prima del dato i tre indici erano poco mossi.

PEPSICO guadagna il 2,7% circa dopo aver battuto le attese sul trimestre, con la domanda in Nordamerica spinta da maggiore pubblicità e da nuove versioni ipocaloriche del Gatorade.

In territorio negativo spicca CONSTELLATION BRANDS, che crolla del 6,5% dopo aver svalutato nel trimestre per 839 milioni di dollari il suo investimento nella società di cannabis CANOPY GROWTH. Tuttavia, la società ha alzato le stime sugli utili adjusted dell’anno in corso.

TESLA sprofonda del 6% su consegne trimestrali sotto le stime degli analisti.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia