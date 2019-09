Borsa Milano in lieve rialzo, attende Ifo, calano Ferragamo, Juventus

Un paio di scarpe Salvatore Ferragamo in vetrina in un negozio a Zurigo. REUTERS/Arnd Wiegmann

MILANO, 24 settembre (Reuters) - La Borsa di Milano apre in lieve rialzo dopo il ribasso di ieri, in attesa dell’Ifo tedesco, da cui arriveranno nuove indicazioni sull’andamento dell’economia tedesca.

Ieri il mercato ha perso terreno sui dati che hanno evidenziato un rallentamento nella zona euro.

L’attività del settore privato in Germania ha registrato a settembre la prima contrazione da sei anni e mezzo. Anche il dato della zona euro ha evidenziato una battuta di arresto.

Banche positive in linea con l’indice europeo. MPS in rialzo dopo il netto calo di ieri, ma non recupera le perdite di ieri nonostante il Tesoro dice che sta studiando scenari di consolidamento.

Generali e Mediobanca senza spunti dopo l’andamento in controtendenza di ieri sulle indiscrezioni per un interesse di diversi investitori per la merchant bank.

Juventus cala ancora sull’annuncio dell’aumento di capitale.

Salvatore Ferragamo perde l’1,4% dopo che JP Morgan ha tagliato le stime sull’anno a causa di un terzo trimestre difficile, sulla debolezza di Hong Kong e di altri Paesi asiatici.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia