Cemento, Tar conferma sanzioni antitrust a 11 società e associazione categoria per 184 milioni

ROMA (Reuters) - Il Tar del Lazio ha confermato la sanzione dell’Antitrust per 11 società del cemento e all’associazione di categoria Aitec per complessivi 184 milioni in conseguenza di accordi per restringere la concorrenza accertati dall’Autorità per la concorrenza e il mercato.

Lo si legge nella sentenza emessa oggi in cui si ricorda anche che l’indagine dell’Antitrust era stata condotta nel periodo 2011-2016.

Le sanzioni più elevate erano state comminate a Italcementi (84 milioni) e Buzzi Unicem (59,7). Le altre società coinvolte sono Colacem, Cementir, Sacci, Holcim, Cementirossi, Barbetti, Cementizillo, Calme, Moccia.

Dalla ricostruzione dei fatti operata dall’Autorità e dalla istruttoria che la supporta scrive il giudice amministrativo “risulta palese la sussistenza di un piano di insieme e della complementarità delle condotte, nonché la generale conoscenza, di tutte le parti dell’esistenza del generale disegno collusivo e la loro consapevolezza di concorrere alla produzione di un complessivo meccanismo anticoncorrenziale”.