Btp deboli in seduta di pesante offerta, ma tassi in asta calano

MILANO (Reuters) - Il quadro geopolitico e la politica interna italiana concorrono a pesare sui Btp, oggi già sotto una relativa pressione per via di pesanti aste e di un generalizzato calo dovuto ai toni rialzisti dei verbali dell’ultimo Fomc pubblicati ieri sera. I collocamenti tuttavia sono andati abbastanza bene, soprattutto per i brevi, con l’assegnazione di un importo appena inferiore al massimo della forchetta annunciata.

** “Era un’asta pesante in termini d’importi, sicuramente impegnativa da gestire in un contesto di mercato dove le notizie sul fronte geopolitico continuano a ingenerare volatilità e a determinare un contesto di ‘flight to quality’” osserva Chiara Manenti di Intesa Sanpaolo. “Ritengo positivo che il Tesoro continui a sovrappesare l’offerta in questi mesi, perché nella seconda parte dell’anno bisognerà gestire l’incertezza legata alla fine del quantitative easing. Con queste aste il Tesoro ha completato il 37,2% delle esigenze di funding di quest’anno, secondo le mie stime”.

** Il ministero dell’Economia ha assegnato 9,17 miliardi di euro in Btp a 3, 7, 20 e 30 anni nell’asta di titoli di Stato a medio-lungo termine, a un soffio dall’importo massimo di un’offerta compresa tra 7,25 e 9,25 miliardi.

A eccezione del nuovo tre anni in risalita, per cui va tenuto conto anche della differenza di scadenza, i tassi di assegnazione mostrano un generalizzato calo.

** Meno positivo sull’andamento delle aste Gianluca Ziglio di Continuum Economics, secondo cui “le aste sono state inaspettatamente un po’ deludenti”. “Nello specifico i titoli con scadenza più lunga sono stati abbastanza snobbati, con bid-to-cover piuttosto bassi. I titoli in asta sono usciti sotto mercato ad eccezione del 7 anni. Più in generale, credo che i tassi dei Bund e dei Btp abbiano raggiunto un ‘floor’ e che ci sia un rischio al rialzo alla luce della situazione geopolitica e di quella interna italiana”.

** Sul fronte geopolitico, la Russia ha rivelato che la linea rossa con gli Stati Uniti, creata durante la guerra fredda per evitare che un malinteso sfociasse in un attacco nucleare, è stata utilizzata da entrambe le parti per parlare della situazione in Siria. In queste ore, dopo le minacce Usa a Russia e al suo alleato siriano Assad di attacchi missilistici in Siria, i ministri britannici stanno discutendo con Washington e con la Francia la possibilità di unire le forze per un’offensiva militare contro la Siria.

** Per quanto riguarda la politica interna italiana, secondo Ziglio “il mercato dovrà rendersi conto ora che la soluzione più probabile è un governo Lega-M5s, ovvero lo scenario maggiormente anti-establishmet, o il ritorno alle urne”.

