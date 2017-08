BORSE ASIA-PACIFICO - Indici deboli su piano Giappone, auto Usa

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 244,19 +0,62 247,35 HONG KONG .HSI 13.496,10 +0,30 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.683,24 +0,60 1.761,56 TAIWAN .TWII 5.210,84 +0,09 4.591,22 SEOUL .KS11 1.206,26 +0,73 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.351,609 -0,27 1.820,80 SYDNEY 3.582,10 -0,62 3.722,30 INDIA .BSESN 9685,69 +1,23 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 31 marzo (Reuters) - Soltanto Sydney e Shanghai stamane si sottraggono al cauto recupero dei listini asiatici che si mantengono comunque deboli, tirati da un lato dalle cattive notizie provenienti dall'America, dall'altro dall'attesa per il nuovo piano giapponese di stimolo all'economia.

Sono SEUL .KS11 e la borsa INDIANA .BSESN a mettere a segno il rialzo più consistente, mentre SYDNEY cede intorno allo 0,6%.

Intorno alle 8,30 l'indice Msci .MIAPJ0000PUS, che non comprende il Nikkei .N225 giapponese, segna un rialzo dello 0,6% circa, mentre il Nikkei .N225 di Tokyo non è riuscito a mentenere il recupero segnato nel corso della seduta, chiudendo in calo dell'1,54%.

Tra i singoli listini, sale la borsa INDIANA .BSESN all'indomani del maggior calo giornaliero in quasi tre mesi. Bene anche SEUL .KS11 che chiude marzo guadagnando il 13,5% e segnando il maggior recupero in un solo mese dal novembre 2001, con Hyunday Motor ( 005380.KS

A HONG KONG .HSI resta sotto pressione Hsbc ( 0005.HK 0330.HK

Sono invece i finanziari a brillare a TAIWAN .TWII, senza tuttavia riuscire a spingere troppo la borsa: a suscitare fiducia è la notizia, riportata dai media locali, sulla possibilità per le banche dell'isola di aprire succursali in Cina a partire dalla seconda metà del 2009.

A SYDNEY i più bastonati sono i titoli minerari, colpiti dal calo dei prezzi delle commodities in tempo di crisi, ma pesano anche gli umori negativi provenienti dagli Usa.

"C'è nervosismo... Tutti gli occhi sono puntati ancora sul comparto auto Usa. Se (GM e Chrysler) andassero in bancarotta la reazione, dal punto di vista della fiducia, sarebbe violenta", commenta Lisa Jarvis di Abm Amro Morgans.