BORSE ASIA-PACIFICO-In rialzo su attese ripresa, Cina a max anno

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 326,90 +1,3 247,35 HONG KONG .HSI 18.667,30 +0,75 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.338,58 +0,92 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.432,16 +0,64 4.591,22 SEOUL .KS11 1.390,07 +0,12 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.969,133 -0,17 1.820,80 SYDNEY 3.954,9 +1,75 3.722,30 INDIA .BSESN 14.748,17 -0,25 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 30 giugno (Reuters) - Borse asiatiche e dollaro australiano guadagnano terreno nell'ultima seduta del secondo trimestre: gli investitori, che hanno spinto le azioni cinesi ai massimi dell'anno oggi, continuano a scommettere che l'attività economica sia in fase di ripresa.

L'indice regionale MSCI che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS viaggia in rialzo dell'1,3% circa intorno alle 8,30 ora italiana dopo che la borsa di Tokyo ha archiviato il suo migliore trimestre dal 1995 avanzando dell'1,8%.

In Cina .SSEC, dove l'indice ripiega dopo aver toccato il livello più alto dal giugno 2008, e a HONG KONG .HSI si mettono in evidenza i gruppi di raffinazione del petrolio mentre auto e compagnie aeree correggono dopo che Pechino ha deciso di aumentare i prezzi di benzina e diesel per la terza volta da fine marzo, portandoli ai massimi storici. I petroliferi sono sotto i riflettori anche a SINGAPORE .STI con le quotazioni del greggio che si rafforzano di 1 dollaro e mezzo.

Chiude il migliore trimestre degli ultimi otto anni TAIWAN .TWII con produttori di LED come Formosa Epitaxy 3061.TW galvanizzati dalle attese di un'accelerazione degli ordini dalla Cina. Più contenuti i guadagni sulla piazza coreana, dove pesano le auto e Daewoo Engineering ( 047040.KS

Tonica SYDNEY , che realizza la migliore performace dal dicembre 2006 sui tre mesi: una revisione al rialzo delle stime di utile del gruppo retail David Jones DJS.AX ha alimentato le speranze di una ripresa dell'economia.

In altalena la BORSA INDIANA - con quella cinese la piazza migliore della regione fino ad oggi - sulle incertezze per la finanziaria attesa settimana prossima.