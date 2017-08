BORSE ASIA-PACIFICO -Indici in calo oltre 2% su timori piano Usa

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,20 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 336,24 -2,24% 420,30 HONG KONG .HSI 18.286,90 -2,12% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 2.391,12 -0,84% 3.129,43 TAIWAN .TWII CHIUSA PER TIFONE 8.778,39 SEUL .KS11 1.456,36 -1,35% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC CHIUSA PER FESTIVITA' 3.375,407 SYDNEY 4.807,4 -1,99% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 12.762,98 -2,59% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

HONG KONG, 29 settembre (Reuters) - Dollaro più forte e oro più debole sulla piazza asiatica, con il Congresso americano che si prepara ad approvare un piano per salvare dalla rovina il sistema finanziario; ma le borse asiatiche hanno perso terreno, zavorrate dai dubbi su una efficace implementazione del piano stesso.

L'indice MSCI dell'Asia-Pacifico perde oltre due punti percentuali intorno alle 8,20 ora italiana dopo quattro sedute consecutive di ribassi.

Sull'azionario della regione pesa la performance negativa di HONG KONG .HSI dove la lettera colpisce il settore finanziario: la nazionalizzazione di Fortis ha messo sotto pressione il secondo gruppo assicurativo cinese Ping An Insurance ( 2318.HK

Inversione di rotta anche per l'azionario coreano che archivia la seduta perdendo oltre l'1%: la sensibile correzione del won ha alimentato la preoccupazione per la volatilità dei mercati finanziari domestici, mandando a picco le banche e aggiungendo timori per le perdite legate al cambio. Corregge del 2% anche SYDNEY , dove i colossi dell'industria estrattiva sono stati penalizzati dalla preoccupazione per le prospettive della domanda globale.