BORSE ASIA-PACIFICO- In rialzo su speranza ripresa, volumi esili

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,10 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 267,61 +1,84 247,35 HONG KONG .HSI 14.811,81 +1,76 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.836,74 +1,57 1.761,56 TAIWAN .TWII 5.614,06 +0,31 4.591,22 SEOUL .KS11 1.338,42 +2,94 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.463,85 +2,62 1.820,80 SYDNEY 3.696,00 -0,33 3.722,30 INDIA .BSESN 11.194,61 +1,75 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 29 aprile (Reuters) - Le borse asiatiche sono oggi in deciso rialzo, con volumi ridotti a causa della vicinanza delle festività del primo maggio.

L'umore degli investitori resta tuttavia contrastato e l'allerta resta alta, mentre ai segni di debole ripresa economica si contrappongono i timori per il dilagare dal Messico di una nuova forma di influenza e per le indiscrezioni stampa sulla possibilità che Bank of America ( BAC.N C.N

L'indice regionale MSCI dell'Asia-Pacifico - che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS - avanza dell'1,8% circa, mentre Tokyo è chiusa per il primo giorno di una serie di festività.

Tra i singoli listini è forte SHANGHAI .SSEC, dove gli investitori, distolta l'attenzione dall'influenza, sembrano concentrarsi su alcune previsioni rassicuranti per il mercato della liquidità. Gli acquisti coinvolgono tutti i settori, dai finanziari, alle auto fino agli immobiliari.

E' un rimbalzo tecnico quello che porta SEUL .KS11 ad annullare parte delle pesanti perdite di ieri. A guidare il rialzo sono tecnologici e banche, incoraggiati dai massimi record toccati dal surplus nei dati sui conti correnti.

A TAIWAN .TWII sono i finanziari a trascinare la ripresa dopo essere stati travolti nei giorni scorsi da pesanti vendite. Il sentiment generale trae vantaggio anche dalla notizia di regole stabilite dalla Cina per permettere alle sue società di investire nell'isola a partire dal primo maggio.