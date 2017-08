BORSE ASIA-PACIFICO - Su Tokyo, male Seul, Singapore, Shangai

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,25 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 217,28 +1,40% 420,30 HONG KONG .HSI 12.445,59 -1,19% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1618,67 -2,93% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.406,52 +0,15% 8.778,39 SEUL .KS11 968,97 -3,02% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.719,812 -2,94% 3.375,40 SYDNEY 3.845,6 +1,34% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 9.030,62 +0,25% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 29 ottobre (Reuters) - Le borse dell'area Asia-Pacifico si muovono contrastate sostenute dalle attese che la Banca del Giappone e la Fed taglieranno i tassi questa settimana nel tentativo di riavvivare la crescita dell'economia, mentre i mercati del credito stanno mostrando segnali di recupero.

Le borse europe sono attese aprire in rialzo di circa il 5% sulla scia del rally di Wall Street ieri sera. I bookmaker finanziari prevedono un periodo di acquisti a seguito dei prezzi da saldo raggiunti da alcuni titoli.

Quest'oggi la Fed dovrebbe tagliere i tassi per la nona volta consecutiva da settembre 2007, mentre lo stesso potrebbe fare la Banca del Giappone nella riunione di venerdì. Anche la Banca d'Inghilterra e la Bce potrebbero ridurre il costo del denaro la prossima settimana.

"Alla luce della forte recessione in cui tutta l'economia globale sta scivolando e probabile che i mercati azionari non abbiamo ancora toccato il fondo e il recupero di questa settimana presenta una buona opportunità per vendere", sottolinea un broker.

L'indice Nikkei .N225 ha terminato con un rialzo del 7,7% dopo aver toccato un minimo dal 1982 ieri. L'indice è sempre indietro del 20% nel mese di ottobre.

L'indice MSCI sulle Borse dell'area Asia-Pacifico a parte il Giappone .MIAPJ0000PUS ha registrato un rialzo dell'1,40a 217,28 unti, dopo che ieri aveva toccato un minimo di 4 anni.

L'indice di Hong Kong, Hang Seng .HSI vira, tuttavia,in negativo nel finale (-1,19%) sulla scia delle vendite che hanno colpito alcuni big bancari, come Hsbc Holdings e Bank of China.

Male anche Singapore (-2,9%), penalizzata dalle vendite che hanno colpito Singapore Telecomunications e Oversea-Chinese Banking Corp.

L'indice della Corea del Sud KOSPI .KS11 cede il 3% sul finale di seduta, invertendo la salita fino all'8% registrata nel durante, penalizzato dalle vendite sulle banche, come KB Financial, sui timori legati al settore.

Resiste al rialzo Sydney, anche se brucia gran parte del rialzo a causa delle vendite sui titoli immobiliari, come Westfield Group.

Bene, invece, Bombay in una seduta volatile con i persistenti timori sulle prospettive di una recessione globale.