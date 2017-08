BORSE ASIA-PACIFICO -In rialzo su scia WS, bene banche e Samsung

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,40 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 226,14 +2,09 247,35 HONG KONG .HSI chiusa per festività 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1746,87 +3,66 1.761,56 TAIWAN .TWII chiusa per festività 4.591,22 SEOUL .KS11 1157,98 +5,91 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC chiusa per festività 1.820,80 SYDNEY 3495,5 +1,50 3.722,30 INDIA .BSESN 9084,28 +0,90 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 28 gennaio (Reuters) - E' un giorno positivo per le borse asiatiche quello che vede Singapore e Seul tornare a scambiare sui mercati dopo le festività per l'inizio del nuovo anno lunare.

Complice il guadagno di Wall Street di ieri sera e l'ondata di trimestrali americane rassicuranti, SEUL .KS11 registra il maggior guadagno percentuale in sette settimane, SINGAPORE .FTSTI e SYDNEY fioriscono sulle banche mentre l'INDIA .BSESN avanza più timidamente sulle coperture.

Alle 8,40 l'indice regionale MSCI .MIAPJ0000PUS dell'azionario dell'Asia-Pacifico - che non comprende la borsa di Tokyo - è in rialzo di oltre il 2%, mentre a Tokyo il Nikkei .N225 ha guadagnato in chiusura lo 0,56%.

Ancora chiuse per le festività dell'anno lunare Taiwan, Hong Kong e Shanghai.

Ieri l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in rialzo dello 0,12% a 785,64 punti ed è visto oggi aprire positivamente sulla scia dei guadagni di Wall Street della notte, con il Nasdaq .IXIC che ha terminato la seduta a +1,04 e l'indice S&P 500 .SPX a +1,09%.

Sono le banche a far risalire SINGAPORE .FTSTI dove l'istituto Dbs ( DBSM.SI

Anche a SYDNEY sono i finanziari a trascinare il mercato, bilanciando l'ansia scatenata dal profit warning di società immobiliari - come Westfield WDC.AX - e di materiali da costruzione - come Boral ( BLD.AX

A SEUL .KS11 alla corsa delle banche contribuisce anche il forte rialzo dei tecnologici, trainati da Samsung ( 005930.KS