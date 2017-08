BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in rialzo su buone trimestrali

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,45 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 354,68 +1,68 247,35 HONG KONG .HSI 20.312,65 +1,65 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.574,07 +1,6 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.028,43 +0,79 4.591,22 SEOUL .KS11 1.524,05 +1,43 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.433,27 +1,81 1.820,80 SYDNEY 4.139,6 +1,22 3.722,30 INDIA .BSESN 15.397,44 +0,14 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 27 luglio (Reuters) - Ancora una giornata positiva per le borse asiatiche, che proseguono il rally sulle attese di buoni risultati trimestrali. Gli investitori puntano su asset più rischiosi e con rendimenti più elevati.

Anche il greggio CLc1 avanza sull'ottimismo per la crescita globale, e scambia vicino ai 69 dollari al barile.

Oltre a molte e importanti società quotate come Exxon Mobil (

Alle 8,45 l'indice MSCI che esclude il Giappone .MIAPJOOOOPUS guadagna lo 1,65%, mentre il Nikkei .N225 ha terminato in rialzo dell'1,45% dopo aver toccato nel corso della seduta il massimo da nove mesi.

A HONG KONG, l'indice Hang Seng .HSI è in progresso dell'1,3%, dopo aver toccato nel corso della seduta il massimo dal 9 settembre 2008 a 20.385,69 punti. A guidare i rialzi sopratutto il settore edilizio e immobiliare. Le conglomerate New World Development (

Anche SHANGHAI è in rialzo dell'1,16% toccando il massimo da 13 mesi nel corso della seduta. Tra i titoli migliori gli energetici e i finanziari con il broker CITIC Securities (

In lieve rialzo la borsa INDIANA, che avanza dello 0,1% dopo un breve passaggio in rosso, con i listini che prendono respiro dopo il rally delle due settimane appena passate, nonostante i buoni risultati trimestrali.

SEUL conclude la seduta in rialzo per la decima seduta consecutiva, la serie più lunga di rialzi dall'aprile del 2006. Volano i listini soprattutto grazie a buoni risultati trimestrali che continuano ad alimentare le speranze degli investitori. L'indice principale .KS11 conclude in rialzo dell'1,43% al massimo dall'agosto 2008.