BORSE ASIA-PACIFICO - In rialzo Sydney e India, chiuse le altre

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,20 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 221,85 +1,46 247,35 HONG KONG .HSI -- -- 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI -- -- 1.761,56 TAIWAN .TWII -- -- 4.591,22 SEOUL .KS11 -- -- 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC -- -- 1.820,80 SYDNEY 3444,0 +3,03 3.722,30 INDIA .BSESN 8945,87 +3,13 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 27 gennaio (Reuters) - Chiuse per i festeggiamenti del Nuovo anno lunare, le principali borse asiatiche non possono beneficiare del nuovo ottimismo che ieri sera e stamane ha fatto risalire i mercati azionari.

Aperte, dopo le festività nazionali di ieri, soltanto AUSTRALIA e INDIA .BSESN, entrambe in forte rialzo.

Nella prima sono i titoli minerari a spingere in territorio positivo, incoraggiati da una stabilizzazione dei prezzi dei metalli e da piccoli segnali positivi in mezzo alla profonda oscurità della crisi. Bhp Billiton ( BHP.AX RIO.AX

Anche la borsa di MUMBAI recupera i guadagni realizzati sui mercati mondiali nei giorni scorsi, ma è forte la cautela in vista della decisione della banca centrale indiana sui tassi di interesse.

Alle 8,20 l'indice regionale MSCI .MIAPJ0000PUS dell'azionario dell'Asia-Pacifico - che non comprende la borsa di Tokyo - è in rialzo dell'1,4%, mentre a Tokyo il Nikkei .N225 ha guadagnato in chiusura quasi il 5% sulla notizia di finanziamenti statali alle aziende colpite dalla crisi.

Retrocede invece lo yen su euro e sterlina, grazie al balzo delle banche di ieri che ha momentaneamente distolto l'attenzione dagli investimenti più sicuri.

Ieri l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in rialzo del 3,17%.