BORSE ASIA-PACIFICO -Indici in calo su prese profitto, pesa Cina

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,50 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 360,11 -0,71 247,35 HONG KONG .HSI 20.224,33 -1,14 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.630,41 +0,07 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.690,75 -0,42 4.591,22 SEOUL .KS11 1.599,33 -0,92 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.646,39 -0,71 1.820,80 SYDNEY 4.450,8 -0,08 3.722,30 INDIA .BSESN 15.791,56 +0,14 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 27 agosto (Reuters) - Le borse asiatiche sono in calo su prese di profitto da parte degli investitori dopo i rialzi della viglia e sull'apprezzamento dello yen che hanno lasciato gli investitori cauti.

In perdita anche le piazze cinesi, caratterizzate nell'ultimo periodo da forte volatilità soprattutto al ribasso, con Hong Kong che risente di risultati societari deludenti.

Intorno alle 8,50 l'indice MSCI .MIAPJOOOOPUS, che esclude il Giappone, cede lo 0,71% a 360,11 punti. A Tokyo l'indice Nikkei .N225 ha concluso in calo dell'1,56% a 10.473,97, dopo aver toccato ieri il massimo dei 10 mesi.

HONG KONG cede oltre l'1% su risultati, come quelli della casa di moda Esprit ( 0330.HK 0883.HK

SHANGHAI dopo un avvio in positivo ripiega di oltre lo 0,5% appesantito dai petroliferi come Sinopec ( 600028.SS 601857.SS

In rosso anche TAIWAN, sui timori per un rimpasto di governo e per la diffusione dell'influenza H1N1. In crescita il settore tech con Taipei Amtran Technology ( 2489.TW 2454.TW 2317.TW

In lieve calo anche la borsa INDIANA, nonostante i rialzi delle società di outsourcing Infosys Technologies ( INFY.BO TSC.BO WIPR.BO BP.L BGRE.BO

SEOUL ha concluso in calo di quasi l'1%, appesantita dai finanziari come Hana Financial ( 086790.KS 009540.KS 001210.KS

Piatta SYDNEY in una seduta caratterizzata da rialzi del settore bancario e dialtre società che hanno beneficiato dei segnali di stabilizzazione dell'economia australiana che hanno bilanciato i cali dei minerari.